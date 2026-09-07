La série Phantom IP65 est une gamme de lyres motorisées résistantes aux intempéries, conçues pour offrir des performances professionnelles en intérieur comme en extérieur. Dotée d’une protection IP65 et d’une construction légère renforcée en carbone, la série comprend les modèles Phantom 120LSR Beam, 180 WashFX, 350 Spot et 280 Hybrid. Parmi les nouvelles fonctionnalités figurent un mélange de couleurs, des gobos, des prismes, des effets frost, des optiques motorisées et un contrôle sans fil en option. La série Phantom IP65 est destinée aux applications de spectacle vivant, notamment les concerts, festivals, tournées et événements en extérieur nécessitant des projecteurs adaptés aux contraintes environnementales.