Le Photon Sunstrip de Showtec est une barre LED certifiée IP65, destinée aussi bien aux applications intérieures qu’extérieures. Elle intègre 10 LEDs blanches, ambre et rouges de 20 W contrôlables individuellement, avec un dimming à faible intensité, des effets chases et des rendus de type tungstène. Elle dispose d’un système de fixation coulissant qui facilite l’installation sur les structures en contournant les renforts. Le projecteur peut être installé au sol, à l’horizontale ou encore à la verticale, et propose des modes DMX, RDM, Auto et manuel, avec également des accessoires optionnels.