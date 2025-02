Ce projecteur asservi LED de 90 W polyvalent et puissant fait partie de la série Showtec Shark. Pour les boîtes de nuit et sets de DJ, sa capacité à fonctionner en mode DMX, automatique et sonore, lui permet de s’intégrer parfaitement à n’importe quel dispositif d’éclairage. Pour les spectacles, ses couleurs vibrantes et ses projections de gobos créent une atmosphère captivante. Pour les événements d’entreprise et salons, sa puissance est idéale pour mettre en valeur les zones clés et créer des configurations d’éclairage professionnelles. Conçu par Highlite aux Pays-Bas et fabriqué en Chine, le Shark Spot Two témoigne de la qualité que l’on peut obtenir grâce à une collaboration internationale.