Le Showtec Spectra Strobe est une barre stroboscopique LED polyvalente et puissante, conçue pour les applications d’éclairage professionnelles. La barre d’un mètre de long est équipée de 360 LED blanches de 1 W et de 384 LED RVB de 0,5 W pour créer des effets stroboscopiques et wash lumineux et colorés. Les sections contrôlables individuellement offrent une flexibilité supplémentaire. La barre dispose de plusieurs préréglages et effets intégrés et peut être contrôlée manuellement ou via DMX avec prise en charge RDM. Le large angle de faisceau peut être personnalisé à l’aide de modeleurs de faisceau en option. Avec un indice de protection IP65, le Spectra Strobe convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur.