Le Showtec Titan Matrix FX est un projecteur matriciel RVBB de 48 pixels intégrant 24 LEDs RVBB de 40 W et 24 LEDs RVBB de 6 W en façade. Il propose un angle de faisceau de 10° et permet la création d’effets à double couche ainsi que de motifs géométriques dynamiques. Certifié IP65, il est adapté aux utilisations en extérieur, notamment pour les scènes, événements et installations architecturales.
Il dispose de plusieurs modes de contrôle : DMX (avec RDM), Art-Net, sACN et manuel. La connectique comprend XLR cinq broches, etherCON et Power Pro True
en entrée/sortie. Plusieurs projecteurs peuvent être assemblés via les Titan Connection Blocks pour des configurations horizontales ou verticales rapides.
SHOWTEC TITAN MATRIX FX
Le Showtec Titan Matrix FX est un projecteur matriciel RVBB de 48 pixels intégrant 24 LEDs RVBB de 40 W et 24 LEDs RVBB de 6 W en façade. Il propose un angle de faisceau de 10° et permet la création d’effets à double couche ainsi que de motifs géométriques dynamiques. Certifié IP65, il est adapté aux utilisations en extérieur, notamment pour les scènes, événements et installations architecturales.
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