L’histoire de Shure ressemble à celle de l’audio. L’évolution des produits commercialisés depuis un siècle porte la marque d’une passion pour l’innovation, au service de la production sonore au sens large. Radio, spectacle, Hi-Fi, conférences… Shure fait partie des fabricants qui ont permis que nos métiers deviennent ce qu’ils sont aujourd’hui. C’est l’histoire que nous vous contons ici.

1925, les origines

Sydney N. Shure fonde le 25 avril 2025, à Chicago, dans l’Illinois, la Shure Radio Compagny. Implantée en centre-ville, la société vend des composants électroniques et pièces détachées permettant à chacun de construire et réparer son propre poste radio. Le succès est immédiat. La société compte 75 employés en 1928 et déménage dans des locaux plus vastes.

1929 est l’année de la grande dépression aux États-Unis, une crise économique majeure pour le pays. De plus, on commence à trouver en magasins des radios toutes faites, et la demande de pièces détachées diminue. Shure doit réduire ses équipes à quelques personnes, et cherche à se diversifier. En 1931, l’entreprise initie dans ce but le développement d’un premier microphone.

1932, fabricant de microphones

Le marché des microphones est alors occupé par des modèles d’excellence, encombrants et très onéreux, principalement d’importation allemande. Le Shure Model 33N utilise la technologie au charbon. Il est compact et abordable financièrement. Il est rapidement préconisé en radio et pour la captation de spectacles. Le succès est immédiat et place Shure parmi les rares fabricants de microphones aux États-Unis.

En 1936, le Model 40D est le premier micro à condensateur de la marque.

1939, dynamique Unidyne Model 55

Unidyne Model 55 est le premier microphone à bobine mobile unidirectionnel. Il est un atout dans la réduction des larsens. Il sera utilisé par nombre d’artistes majeurs. Son design emblématique et ses performances en font bientôt le microphone le plus reconnu au monde. Et il est toujours largement présent aujourd’hui.

1941, standard militaire

La guerre a stoppé les importations depuis l’Allemagne, ce qui a contribué à installer les micros Shure sur le marché américain. Et les circonstances font que la société devient le principal fournisseur de microphones et de casques d’écoute pour les forces alliées. La plus connue des réalisations de Shure pour l’armée est certainement le T-30 Throat Microphone, qui était fixé à proximité du col de la veste des pilotes de bombardiers et fonctionnait par transmission des vibrations de sa gorge. Shure fabrique alors ses produits en respectant les normes de qualité militaire (MILSPEC), un niveau d’exigence qui continue aujourd’hui de définir les appareils.

1950, cellules phono

La Hi-Fi domestique devient de plus en plus présente. Et les principes technologiques des cellules phonographiques sont sensiblement les mêmes que ceux des micros dynamiques. Ayant lancé son premier modèle de cellule en 1937, Shure devient dans les années 1950 l’un des plus grands producteurs de cellules phonographiques aux États-Unis. L’entreprise continue de produire des cartouches jusqu’à la fin du 20e siècle, dont des modèles innovants comme la V15 Type III, lancée en 1973.

1953, la HF

Le Vagabond 88 est le premier système de microphone sans fil à main pour les artistes. Il reprend le principe des talkie-walkie en envoyant le signal dans un périmètre que l’artiste devait respecter. Très innovant mais aussi très cher, le produit évoluera pour mieux coller à la réalité du marché.