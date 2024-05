L’émetteur plug-on Axient Digital ADX3 de Shure est destiné aux professionnels du broadcast et du cinéma. Flexible et intuitif, il transforme tout microphone XLR en un appareil sans fil portable de qualité Axient Digital. Grâce à la technologie ShowLink, il permet un contrôle à distance en temps réel des paramètres de l’émetteur, et est compatible avec Wireless Workbench 7.