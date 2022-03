Shure Aonic 40

Le casque audio sans fil à réduction de bruit active Aonic 40 se replie à plat pour faciliter le transport et le rangement. Il offre jusqu’à 25 heures d’autonomie avec possibilité de charge rapide. La réduction de bruit active est paramétrable avec trois niveaux de réglage, dont un permettant de rester connecté au monde extérieur. L’Aonic 40 est construit avec des matériaux premium, notamment un composite nylon/fibre de verre et un alliage d’aluminium de qualité aéronautique. Les microphones intégrés sont optimisés pour les visioconférences et les appels téléphoniques. La connexion peut être filaire via USB-C ou sans fil, en Bluetooth 5. Disponible en blanc-beige et noir. ■