Shure AONIC50 Gen2

Voici un casque sans-fil à réduction de bruit active. Doté de haut-parleurs dynamiques de 50 mm, ses paramètres d’égalisation sont personnalisables et le système ANC hybride permet aux utilisateurs d’affiner le son et leurs préférences d’écoute. Le casque est doté d’une technologie de spatialisation audio, alimentée par un algorithme qui combine modélisation acoustique et écoute critique. Il propose trois modes de fonctionnement (Musique, Cinéma, Podcast), la spatialisation pouvant être activée ou non. Parmi les autres fonctionnalités, on retrouve un mode environnement amélioré, une autonomie pouvant aller jusqu’à 45 heures, une fonction Bluetooth, ou encore un amplificateur de casque haut de gamme.