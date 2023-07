Shure célèbre les 50 ans du SM7 lors de la TwitchCon Paris

L’événement qui réunira la communauté Twitch et des streamers renommés ce week-end, est une opportunité pour commémorer l’histoire de ce microphone. Les participants pourront profiter de rencontres, de performances live, de tests de produits, de jeux-concours et de conseils pour améliorer leur setup. Shure met son expertise audio au service des streamers, débutants et expérimentés, afin d’améliorer la qualité sonore de leurs diffusions. Lors de la TwitchCon Paris, les visiteurs pourront découvrir les casques et microphones Shure, qui propose également une édition limitée et numérotée du SM7B dans un coffret collector spécial anniversaire. Un tirage au sort permettra aux participants de remporter ce coffret !