Shure présente son premier microphone intelligent à interface audio intégrée : le MV7i. Pensé pour simplifier le travail des podcasteurs, musiciens et streamers, le MV7i redéfinit les standards de l’enregistrement. Ce deux-en-un permet de connecter un second micro ou un instrument via son entrée XLR/Jack, sans passer par une interface externe. Avec sa qualité sonore légendaire, son DSP intégré et ses applications MOTIV, le MV7i offre une configuration simplifiée et des options avancées : réduction de bruit en temps réel, filtre anti-pop numérique et modes d’enregistrement adaptatifs. Compatible Mac, Windows et appareils mobiles, il s’adapte à tous vos projets créatifs.