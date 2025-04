Optimisés pour Microsoft Teams Rooms sous Windows, ces kits destinés aux salles jusqu’à 10 x 6 m intègrent un traitement numérique avancé pour une captation vocale claire et une intelligibilité optimale. Le système, avec IntelliMix Room DSP préinstallé, s’auto-configure dès l’installation, éliminant écho et bruits parasites grâce à l’IA. Associé aux microphones MXA902 et caméras Huddly à cadrage automatique, il garantit une expérience audiovisuelle immersive. Compatible avec les outils de gestion cloud Microsoft et ShureCloud, il permet un suivi à distance des performances et de la sécurité du système. Produit disponible au printemps 2025.