SHURE ÉTEND SA GAMME CONFÉRENCES COMPATIBLE DANTE

L’adoption de solutions simples, conviviales et flexibles pour la mise en œuvre de conférences est plus que jamais d’actualité. Comprenant des micros sous forme de plafonniers ou d’arrays à fixer ou à poser sur la table, des haut-parleurs ainsi que des solutions de traitement DSP, l’écosystème architecturé via le réseau Dante se complète d’accessoires, comme le MXA Mute (photo), un switch configurable et lui aussi relié en Dante. La gamme s’intègre simplement dans de multiples configurations, avec des opérateurs variés tels que Zoom, Teams ou Cisco. Les produits sont entièrement compatibles avec les logiciels de configuration Designer et SystemOn dans leur version 4.2. ■