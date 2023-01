Shure France rejoint le SEINEP

Le SEINEP, syndicat des entreprises internationales de négoce en électronique professionnelle, compte un adhérent supplémentaire avec l’arrivée Shure France, un renfort de poids qui lui permettra de poursuivre ses actions de promotion des activités et intérêts des entreprises du secteur, en particulier les activités relatives aux fréquences utilisées par les équipements sans-fil professionnels. Shure France intègre, en tant qu’adhérent du SEINEP, l’alliance APESA qui regroupe une trentaine de fabricants et distributeurs de matériel scénique, audiovisuel et événementiel. Par ce biais, la représentation de ces activités se trouvera renforcée auprès des pouvoirs publics. ■