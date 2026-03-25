La Shure IntelliMix Bar Pro est une barre de visioconférence tout-en-un conçue pour répondre aux défis quotidiens des équipes IT dans les espaces de réunion modernes. Elle offre une couverture audio et vidéo à partir d’un seul appareil, garantissant une expérience de collaboration optimale. Grâce à un positionnement de caméra innovant (brevet en instance) et à une technologie de cadrage vidéo assistée par IA, elle permet de capturer avec précision les signaux non verbaux afin de favoriser une collaboration plus engageante et productive. Son installation simple et ses capacités de gestion à distance en font une solution évolutive, prête pour l’entreprise, adaptée aux environnements de travail propulsés par l’IA.