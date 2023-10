Shure : La mvx2u et son dsp intégré

Shure a lancé l’interface audionumérique MVX2U, une solution de conversion XLR vers USB, et utilise un traitement numérique du signal (DSP). Le logiciel intégré du MVX2U permet d’accéder à l’application ShurePlus MOTIV Desktop pour tout microphone XLR et offre jusqu’à 60 dB de gain, adapté pour le Shure SM7B, ainsi qu’une alimentation fantôme pour les microphones à condensateur. Idéal pour les streamers, les podcasters et les créateurs de contenu. Le MVX2U est livré en mode Auto Level qui règle le gain en temps réel. Le MVX2U permet donc aux créateurs de se concentrer pleinement sur leur contenu, et non plus sur l’aspect technique de la prise de son.