sonomag
SONO Mag le magazine de l'évènementiel

Reportages

Bancs d'essais

Tutoriels

Vidéos

S'abonner
s'abonner

Shure lance son micro immersif DCA901

30 Oct 2025 | News Son

62 SONO MAGAZINE NEWS SHURE DCA901

Lors de l’IBC 2025 à Amsterdam, Shure a dévoilé le DCA901, un micro multicapsules numérique conçu pour le broadcast. Ce modèle inaugure la gamme Arqos. Doté de lobes orientables et d’un DSP intégré, il permet d’isoler les sources, de réduire le bruit et de limiter l’usage de multiples micros et câbles. Des tests menés lors de matchs NBA ont montré qu’il suffisait de deux DCA901 pour couvrir un terrain, contre une douzaine de micros auparavant. Sa commercialisation est prévue pour début 2026, avec des applications attendues dans les retransmissions sportives, les émissions télévisées et les événements en direct.

Abonnez-vous

et accédez à l’ensemble des contenus en illimité

S'abonner
abonnement sonomag
Loading...