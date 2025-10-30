Lors de l’IBC 2025 à Amsterdam, Shure a dévoilé le DCA901, un micro multicapsules numérique conçu pour le broadcast. Ce modèle inaugure la gamme Arqos. Doté de lobes orientables et d’un DSP intégré, il permet d’isoler les sources, de réduire le bruit et de limiter l’usage de multiples micros et câbles. Des tests menés lors de matchs NBA ont montré qu’il suffisait de deux DCA901 pour couvrir un terrain, contre une douzaine de micros auparavant. Sa commercialisation est prévue pour début 2026, avec des applications attendues dans les retransmissions sportives, les émissions télévisées et les événements en direct.