Shure MXA902

Tout comme le MXA920, le MXA902 dispose de la technologie Automatic Coverage qui permet un déploiement simplifié et plus rapide. Son système de gestion du réseau de capsules et du DSP IntelliMix fait la promesse d’un meilleur contrôle de la directivité et d’une restitution des voix plus naturelle. Le MXA902 intègre un haut-parleur à large dispersion de 2,5’’. Il est certifié Zoom et Microsoft Teams et conviendra aux applications de type visioconférence. Il propose une couverture maximum de 6 x 6 m pouvant être réduite à 1,20 m dans n’importe quelle direction afin de s’adapter à la configuration de la salle et à la position des orateurs.