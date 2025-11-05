La famille s’agrandit

Dans le numéro d’octobre 2024, nous vous présentions les deux premiers membres de la famille de micros dynamiques Shure Nexadyne, les 8-C et 8-S. Aujourd’hui arrivent les Nexadyne 2, 5 et 6 destinés à divers instruments : grosse caisse, ampli guitare, caisse claire et toms. Découvrons ensemble comment Shure élargit la famille bénéficiant de son système Revonic à deux capsules !

Tous les modèles de la nouvelle gamme de micros dynamiques Shure Nexadyne s’appuient sur la technologie Revonic. Elle repose sur l’association de deux capsules appariées placées l’une derrière l’autre. Elles sont mécaniquement identiques mais électriquement en opposition de phase. La capsule arrière annule tout ce qui est capté par les deux comme les bruits de manipulation, les vibrations et les sons hors de l’axe.

Le Nexadyne 6 est livré avec un système de fixation par clip, pratique mais un peu trop rigide.

Il ne reste que le signal utile que l’on souhaite conserver. Le principe est équivalent à celui d’un micro de guitare électrique « humbucker » qui atténue le signal commun aux deux capteurs.

D’après Steve Marek, chef de produits Shure USA : « Le principe d’inversion de polarité non seulement élimine les bruits indésirables, mais nous apporte un meilleur contrôle de la directivité et de l’égalisation. En choisissant quelles fréquences sont perçues par la capsule arrière, nous maîtrisons mieux la réponse hors de l’axe, particulièrement dans les aigus. En pratique, il y a moins de diaphonie, plus de contrôle et un son plus précis, que ce soit sur scène ou en studio. »

Selon le constructeur, la mise au point de Revonic a pris plusieurs années avec beaucoup de recherches et de tests avant d’obtenir un résultat satisfaisant. Des prototypes ont été mis à l’épreuve, que ce soit sur de grosses tournées en stades ou en studio. Parmi les testeurs, on trouve les ingénieurs du son de Doja Cat, Noah Cyrus ou du Grand Ole Opry de Nashville, salle mythique de la musique country.

Steve Marek ajoute : « Notre objectif était de créer une plateforme plus souple que la vieille suspension pneumatique du SM 58 qui fonctionne bien, mais qui est difficile à modifier. Avec Nexadyne, le système à deux transducteurs est compact et modulaire et nous pouvons l’optimiser selon l’usage (grosse caisse, toms, amplis guitare, voix…) en conservant la même conception et sans faire de compromis. »