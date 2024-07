Ces microphones vocaux dynamiques se distinguent par la technologie Revonic, conçue pour améliorer la clarté vocale et réduire les bruits ambiants dans des environnements live complexes. Ils sont disponibles en directivités cardioïde et supercardioïde, et sont équipés de transducteurs à double membrane qui assurent une directivité constante et une reproduction sonore optimisées.