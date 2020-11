SHURE Q5X AQUAMIC, POCKET ÉTANCHE

Cet émetteur fonctionne exclusivement avec les récepteurs numériques Axient Digital. Submersible jusqu’à 10 m, il permet de surmonter les problèmes liés aux environnements complexes en téléréalité, sur les tournages de film et dans les retransmissions sportives. Il est compatible avec les micros étanches en connectique Lemo six points. Vendue séparément, la télécommande portable Q5X MicCommande est indispensable pour coordonner la configuration, la gestion et le suivi à distance de l’émetteur. Il existe en deux versions : huit heures d’autonomie en 10 mW ou seize heures en Long-Life, toujours en 10 mW. La puissance de sortie est ajustable de 10 à 250 mW. ■