Un p’tit truc en +

L’année 2025 est riche en nouveautés dans le monde des systèmes HF, et les produits d’entrée de gamme ne sont pas en reste : ils continuent de bénéficier des avancées technologiques. Shure nous propose une nouvelle version de son récepteur 1U de la gamme SLX-D, désormais dotée d’un petit « + » en fin de nom. Ce nouveau modèle apporte plusieurs améliorations que nous allons passer en revue, notamment sur le plan des fonctionnalités.

PREMIER COUP D’ŒIL

La face avant du SLXD4Q+ est organisée en deux blocs parfaitement symétriques, chacun dédié à deux canaux : 1 et 2 à gauche, 3 et 4 à droite. Pour chaque canal, on retrouve un écran monochrome rétroéclairé qui affiche clairement les informations essentielles : fréquence, nom, niveau audio, qualité du signal RF et autonomie de l’émetteur associé. À droite de chaque écran, un bouton rotatif-poussoir permet de naviguer facilement dans les menus. La prise en main est immédiate : les boutons Exit et Sync sont bien espacés, et aucun doute possible pour l’utilisateur, qu’il soit novice ou aguerri. Devant un produit comme celui-ci, on est tout de suite à l’aise.

À l’extrémité gauche, on trouve un port infrarouge partagé, utilisé pour la synchronisation rapide avec les émetteurs. Dans un environnement sombre, l’écran reste bien lisible, même si les boutons et les rotatifs, eux, sont un peu moins visibles, car l’ensemble est entièrement noir. On note l’absence de prise casque pour surveiller les canaux audio, un peu dommage à notre goût.

À l’arrière du SLXD4Q+, tout est bien ordonné et pensé pour les pros. Chaque canal dispose de deux sorties audio indépendantes : une XLR symétrique et une jack TRS 6,35 mm. Les quatre paires sont alignées proprement, de droite à gauche, pour un repérage rapide. On note l’absence de l’habituel switch mic/line : cette fonction est désormais accessible dans le menu audio. De chaque côté, on retrouve les deux connecteurs BNC pour les antennes A et B, ainsi que deux nouveaux ports de cascade RF. Shure recommande d’y relier une seule machine supplémentaire, mais cela reste un vrai plus par rapport à la version précédente.

Les principales nouveautés sont visibles à l’arrière : l’option réseau Dante avec port primaire et secondaire, ainsi que les connecteurs BNC du port cascade, permettant d’alimenter un autre récepteur en RF.

Une alimentation en tension continue (15 V) est également disponible sur les ports pour connecter des antennes actives. Côté réseau, ce modèle est équipé de deux ports RJ45 pour le contrôle via Workbench. Avec l’option Dante, ces deux ports permettent également l’acheminement de l’audio en numérique jusqu’à la console. Les deux LEDs de chaque port (verte pour le lien, jaune pour la vitesse) donnent une indication rapide sur l’état du réseau. Enfin, le connecteur d’alimentation (15 V DC) est prévu pour brancher le transformateur fourni. Une petite attache vissable permet de sécuriser la connexion.