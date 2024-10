Ce microphone à condensateur polyvalent est conçu pour l’enregistrement des voix et des instruments en studio. Il est doté d’une capsule à double diaphragme et d’un système de protection contre les interférences RF (brevet en instance). Le filtre anti-pop magnétique et la suspension antichoc aident à atténuer les souffles d’air, le bruit de manipulation et les vibrations.