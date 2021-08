SHURE STEM ET MICROFLEX

Shure a développé son catalogue de solutions de visioconférence, repensé après la récente acquisition de Stem Audio. Avec des systèmes audio certifiés et compatibles, Stem regroupe un ensemble de composants en réseau pouvant être mixés et associés pour une configuration personnalisée. Des microphones multicapsules ou sans fil aux speakerphones muraux et de table jusqu’aux enceintes, en passant par le DSP hardware ou logiciel, l’écosystème Shure Microflex propose une gamme de produits en réseau, configurables et compatibles avec l’ensemble des plateformes de conférence logicielles et hardware tierces. ■

Rendez-vous sur : stemaudio.fr et shure.com