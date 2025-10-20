Shure lance Wireless Workbench Mobile, une application gratuite pour piloter ses systèmes sans fil. Elle succède à ShurePlus Channels et intègre coordination de fréquences optimisée (scan RF, attribution rapide), contrôle à distance en temps réel, interface personnalisable avec tags, couleurs et alertes, ainsi qu’une connexion Wi-Fi/Ethernet fiable. Son design intuitif met en valeur les données clés, avec recherche et navigation fluides. Objectif :
offrir aux professionnels de l’audio réactivité et précision, même loin du rack ou de l’ordinateur, pour anticiper pannes et interférences sur scène, en studio, en plateau TV ou en tournée. Téléchargement gratuit sur App Store et Google Play.
Shure Wireless Workbench Mobile
Shure lance Wireless Workbench Mobile, une application gratuite pour piloter ses systèmes sans fil. Elle succède à ShurePlus Channels et intègre coordination de fréquences optimisée (scan RF, attribution rapide), contrôle à distance en temps réel, interface personnalisable avec tags, couleurs et alertes, ainsi qu’une connexion Wi-Fi/Ethernet fiable. Son design intuitif met en valeur les données clés, avec recherche et navigation fluides. Objectif :
Abonnez-vous
et accédez à l’ensemble des contenus en illimité