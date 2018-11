C’est à la session de Lyon que nous avons eu le plaisir de participer. Plus de quarante personnes avaient réservé leur journée et rejoint l’hôtel Marriott de la Cité Internationale. Elles venaient de Lyon bien sûr, mais aussi de la région Rhône Alpes Auvergne et même d’audelà. Didier Perez, le directeur d’Algam Entreprises, et Alban Norindr, responsable commercial du secteur, étaient du déplacement. La majorité des participants avaient entre 30 et 40 ans. Les questions étaient concrètes et directes, fruit des expériences du quotidien. On sent une jeunesse décomplexée, avec des bases solides, mais tout à la fois capable de remettre en question ses certitudes pour progresser dans ses compétences. L’avenir de nos métiers est entre de bonnes mains. Pour celles et ceux qui n’ont pas pu profiter de ces sessions, nous proposons pour vous mettre l’eau à la bouche un quizz reprenant certains thèmes abordés lors de la tournée. Profitez-en pour situer votre niveau de connaissance en HF. La tournée Shure fera étape l’année prochaine dans plusieurs villes, de l’ouest et du sud de la France cette fois-ci. N’hésitez pas à en parler à votre interlocuteur Algam pour obtenir plus de précisions. Nous vous incitons vraiment à participer à ces journées de partage, qui sont aussi l’occasion d’échanger, dans un cadre agréable, avec les confrères. Et en plus, c’est gratuit !