RDShape est une plateforme de design et de prédiction acoustique 3D pour ses systèmes de diffusion RCF et TT+ Audio. Le logiciel permet de concevoir virtuellement un système, de simuler la diffusion sonore et d’anticiper le SPL et la réponse fréquentielle dans les zones d’écoute. Il intègre la modélisation 3D de salles, le calcul automatique des angles (Autosplay), la configuration des subwoofers et des outils avancés d’EQ et de filtres. RDShape inclut aussi des données de rigging pour valider sécurité et contraintes mécaniques. Exportable en PDF ou STEP, il s’inscrit dans un workflow collaboratif moderne, du design à l’exploitation terrain. Disponible pour Windows et macOS, il est adapté aux tournées et installations fixes.