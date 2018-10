Singin’ in the Rain

Petite devinette pour débuter : le Grand Palais est-il assez vaste pour y faire entrer un Châtelet tout entier ? Réponse : avec ses 77 000 m2 dont 13 500 m2 pour la nef, oui, même qu’il pourrait en accueillir quatre ! Ainsi, la jauge a été portée à deux-mille-quatre-cents places (au lieu des deux-mille habituelles), et le public s’est vu dorloté par une pléthore de bonus ! Les portes étant ouvertes deux heures avant chaque représentation, il pouvait s’initier au maquillage, se faire photographier dans les décors du fi lm reconstitués pour l’occasion, visionner des séquences dans un home cinéma très cosy, et même suivre des cours de claquettes, sans oublier l’inévitable passage au food-truck et à la boutique de souvenirs.

L’HEURE DU CHANGEMENT

C’est Cyril Auclair, adjoint au responsable du service son du Châtelet, qui nous guidait dans cette visite. Cyril a œuvré sur toutes les créations musicales du théâtre. Non seulement il a mené avec son équipe la réflexion sur les modifications à apporter pour passer d’une installation résidente à un mode plus « touring », mais il assurait également la sonorisation de façade. « L’idée initiale était de couvrir le maximum de nos besoins avec le matériel sorti du théâtre, comme par exemple les consoles DiGiCo SD7 qu’on utilise quotidiennement, et dont les stage-racks sont amplement suffisants. Pour l’équipement complémentaire, on a fait appel à Silence, notre partenaire quasihistorique et qui nous a suivi à 200 % puisque le prestataire a investi dans le matériel Riedel pour nous. En effet, depuis de nombreuses années, nous travaillions avec les systèmes RTS et Overline – le théâtre du Châtelet fut la première installation Overline installée en France – ndlr