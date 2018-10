Sixième Son

« J’aurais voulu être un artiste », chantait Claude Dubois dans le « Blues du businessman » en 1978. A l’exception de cette phrase lead, les paroles de cette chanson pourraient décrire l’univers de Michaël Boumendil, aussi difficile à attraper tant il voyage entre ses différents bureaux de Paris, New York, Chicago, Toronto, Barcelone, Moscou, et ses rendez-vous professionnels. Bien que baignant dans la musique dès sa prime enfance, il a décidé qu’il n’en fera pas son métier. Fan de biographies historiques, fasciné par le monde du design et des marques, il intègre la prestigieuse école Edhec et, son diplôme en poche, décide de réunir les deux mondes du son et des marques.

SONO Mag : Quand vous est venue l’idée du concept d’identité sonore ?

Michaël Boumendil : Les marques permettent une mise en connexion dont on soupçonne mal la puissance, et le design

m’a toujours attiré, car je voyais ce mélange de l’aspiration émotionnelle et de la nécessité fonctionnelle. En fait, bien avant l’Edhec, trottait dans ma tête l’idée d’identité sonore pour les marques, parce que je réalisais déjà l’enjeu de l’identité dans la société, pour les individus et pour l’entreprise, et qu’en matière de musique et de son cela n’apparaissait pas et c’était regrettable. La musique a toujours été mon langage, et ma curiosité portée sur l’objet économique.