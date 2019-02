Sly Johnson & The 74ers

Cela faisait un petit moment que Bertrand Allaume, chef produit chez Audio-Technica mais aussi bassiste, suivait de près la carrière de Sly Johnson, depuis qu’il l’avait repéré au cours d’une mémorable session réunissant la crème des musiciens français : André Ceccarelli (batterie), Fifi Chayeb (basse), Bojan Z (claviers) et Sly (voix et beat box). Aussi, lorsque Alexandre Lacombe, manager de Just Looking Productions, le contacte pour lui proposer d’équiper la nouvelle tournée de Sly avec son nouveau groupe The 74ers, Bertrand n’hésite pas une seconde. S’ensuivent des tests de micros avec Simon Marais, ingé-son de l’artiste, et une date à la Cigale, première d’une longue série. Nous y étions.