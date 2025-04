Le Smart BatPlusNeo vient redéfinir les standards de la « boîte ambre ». IP65 pour des utilisations par tout temps et doté de sept LEDs RVB + blanc chaud de 10 W chacune, il propose un flux de près de 3 000 lm, dans un format très réduit. Équipé d’un module Lumen Radio Timo Fx, il se contrôle en DMX RDM sans fil aux standards CRMX et W-DMX. Son système Battery Management System (BMS) assure une recharge plus sécurisée, un temps de fonctionnement sélectionnable, des performances lumineuses optimisées et une plus longue durée de vie. Disponible en finition chrome ou noire, à l’unité ou en flight case de six avec chargeurs intégrés.