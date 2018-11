DE L’AFFICHAGE UTILE…

Le saviez-vous ? Les pharmacies ont d’abord utilisé une croix rouge. Ce symbole, repris du signe distinctif des membres de l’Ordre des Clercs au XVIe siècle, passa au vert lorsque l’organisation internationale de La Croix Rouge l’adopta légitimement comme sigle. Désormais, la croix verte est en France, avec le caducée, le seul symbole dont l’usage est permis aux apothicaires. Elle fut même déposée en tant que marque dans les années 1980 par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens. Depuis sa création en 2005, Smartlight a vécu toutes les évolutions de la célèbre croix, du néon à la pose de diodes sur des circuits imprimés, et fut la première société à créer des croix de pharmacie avec des pavés résinés, garantissant leur étanchéité dehors bien sûr, mais aussi à l’intérieur du boîtier.

Aujourd’hui, la croix de pharmacie, comme la plupart de la signalétique électronique, est connectée. La version 5.0 du logiciel dédié Smart, très simple à utiliser, permet de choisir les fonctions d’affichage de la croix (heure, date, température et textes courts), et autorise quantités d’animations préprogrammées ou encore la création d’un programme de garde.

Smartlight est également présente dans l’affichage pour parkings et hôtels (donnant immédiatement le nombre de places ou de chambres disponibles), et lorsque vous vous arrêtez à la station-service pour faire le plein, non seulement le totem d’affichage a toutes les chances de sortir de l’usine Smartlight, mais la mise à jour des tarifs de carburants en temps réel est possible grâce au protocole créé par l’entreprise pour être compatible avec le logiciel de Tokheim, fournisseur international de solutions pour la vente de carburant au détail, et présent auprès de nombreuses stations-service.