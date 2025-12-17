Intégration audiovisuelle signée Global Solution

Implantés sur de multiples sites en région parisienne, les récents complexes Smile World se sont dotés d’un équipement vidéo, son et lumière assurant l’ambiance de chaque zone de jeu, de fête ou de détente. Chaque site est unique et l’intégrateur audiovisuel joue un rôle clé dans l’atmosphère festive qui émane des lieux.

Karting électrique, trampolines, laser game, karaoké, jeux d’arcade, bowling, quizz, billard… telles sont certaines des multiples activités des neuf centres. Le citadin que cela tente vient s’y divertir après sa journée de travail ou le week-end. S’y déroulent aussi des événements d’entreprises et des fêtes privées.

Pour accompagner les clients dans leurs activités, l’installation audiovisuelle est incontournable.

Et c’est là qu’entre en jeu Julien Guillon, le dirigeant et fondateur de Global solution, jeune société qui réalise les études et l’intégration des dispositifs pour l’ensemble des sites Smile World. Pour cet article, nous nous focaliserons sur la sonorisation du site de Malakoff, inauguré il y a deux ans.

Julien Guillon, de Global solution, en compagnie de Dominique Sciarrino, le responsable commercial de MID pour la région parisienne.

Issu de l’univers de l’intégration, Julien Guillon a créé Global solution en septembre 2021, pour proposer des solutions d’installation audiovisuelle. Smile World a été le premier gros client de la société, et l’univers du centre de loisirs est devenu peu à peu une sorte de marque de fabrique de Global solution. Toutefois, les chantiers de salles de réunion ou ceux destinés aux collectivités occupent aussi le planning.

Parmi les fournisseurs majeurs, on compte MID. Julien connaît depuis longtemps Dominique Sciarrino, le responsable commercial de MID pour la région parisienne. La confiance mutuelle a fait son œuvre dans la fluidité des relations. Julien apprécie aussi l’équipe technique de la structure, capable d’apporter des solutions à la majorité des casse-têtes du quotidien de l’intégrateur, en son, vidéo et désormais en lumière. Un vrai service, réactif et efficace.

Parmi le portfolio MID, Ecler est l’une des marques à laquelle Julien fait régulièrement appel. Et ceci pour plusieurs raisons. Au-delà de la qualité des produits, de leur fiabilité et des services qui les accompagnent, Ecler a fait le choix de ne pas commercialiser ses produits en ligne, permettant aux intégrateurs de jouer leur rôle d’interfaces avec les clients sans être pollués par une guerre des tarifs.

SONO Mag : Comment le client exprime-t-il ses besoins prioritaires dans un contexte Smile World ?

Julien Guillon : J’ai directement affaire au patron de la structure, qui me donne ses idées et ensuite me fait confiance pour réaliser des propositions. La priorité concerne le zonage. Il faut être capable de différencier le son suivant les zones d’activité et d’en contrôler non seulement le contenu, mais aussi les paramètres.

Le deuxième point essentiel est qu’il n’y ait aucun trou de son dans aucun espace du lieu. On doit être homogène, sans que l’on puisse distinguer les sources. Cela passe par un travail de répartition et de quantité de haut-parleurs, que je réalise en compagnie du client, qui a une grosse expérience dans le domaine, et qui sait quelles erreurs il faut éviter.

À noter que sur certaines soirées, principalement en week-end, un DJ vient jouer. C’est la sonorisation de tous les jours qui diffuse le mixage, sur toutes les zones sauf la prison. Il faut vraiment en tenir compte dans notre préconisation.