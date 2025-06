Créée fin 2024, La Haine – Jusqu’ici rien n’a changé s’appuie sur Smode pour gérer en temps réel vidéo, lumière et son. Le média serveur synchronise les contenus Unreal Engine, le timecode, NDI et assure un rendu 10 bits sans artefacts. L’installation comprend un écran LED 18 x 8 m, deux vidéoprojecteurs Barco 30K et cinq caméras, dont deux actives en live. La projection crée des effets de profondeur avec une continuité visuelle fidèle au film. Coordonné via Smode-Net et GrandMA2, le dispositif est central dans l’expérience scénique. La tournée se poursuit jusqu’en décembre 2025, en France et à l’international.