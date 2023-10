Smode Tech lance Smode Community, une version gratuite de son logiciel Smode pour le compositing en temps réel. Offrant une résolution Full HD sans publicité ni suivi de données, Smode Community propose des fonctionnalités complètes : compositing 2D/3D, mapping vidéo 2D/3D en temps réel, simulation de scène, shaders ISD et ShaderToy, scripts Python, MIDI, OSC, Spout, etc. Destinée aux débutants, étudiants, VJ, et professionnels, elle favorise l’apprentissage, la créativité et la production vidéo. Smode Tech s’engage à reverser 1 % de son chiffre d’affaires à Team for the Planet, une initiative écologique open-source luttant contre les émissions de CO2.