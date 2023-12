Smode contribue à la modernisation du studio Paris-

Grenelle. Sa solution logicielle Smode Tech a été choisie par Plateau Virtuel (entité du groupe Novelty-Magnum-Dushow), nouveau propriétaire du studio, pour transformer l’installation en un environnement de production audiovisuelle à la pointe de la technologie. Le cœur de ce studio de production est constitué de deux média serveurs Smode qui gèrent 28 écrans full HD. Cette intégration a permis de réaliser d’importantes économies d’énergie et de gagner de l’espace. Plateau Virtuel souhaite révolutionner le plateau et créer un environnement de production unique en son genre qui combine technologies de pointe, efficacité opérationnelle et flexibilité créative.