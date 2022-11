So Floyd aux arènes de Fréjus

Le 2 août dernier devant 3 000 personnes, le groupe So Floyd a mis le feu aux arènes de Fréjus avec ses reprises des Pink Floyd. L’événement a été mis en valeur à l’aide d’un kit JBL composé de 24 enceintes VTX-V25, 18 subwoofers VTX-G28 et quatre enceintes VTX-A8 en front-fill. L’amplification était assurée par quatre VRACK4 et quatre VRACK2 de Crown. La lumière n’était pas en reste avec un kit Starway composé de 40 Aperta, 12 Datakolor et 12 Aquila. ■