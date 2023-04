So Floyd avec JBL, Crownet Starway

Le groupe So Floyd, qui reprend les grands classiques du groupe Pink Floyd, a entamé sa tournée en commençant par le Zénith de Toulon. Pour mettre en valeur le groupe de rock, Panpot, prestataire technique événementiel, a installé un kit son JBL composé de vingt-quatre VTX V25 et six VTX V20 pour le système face L/R, huit VTX G18 et dix-huit VTX B18 pour le système sub, six VTX A8 pour le système front-fill et système out-fill, ainsi que des amplis Crown, quatre racks de trois I-TECH 4X3500HD et quatre racks de trois 12000HD.

En ce qui concerne la mise en lumière du concert, un kit Starway a été installé avec quatre Baracca, quarante Aperta et trente-deux Aquila.