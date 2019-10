Soirée ETC le 23 Octobre, la lumière en réalité augmentée

Communiqué de presse ETC



Le mercredi 23 octobre prochain, ETC investit l’Académie Fratellini au nord de Paris pour un apéritif autour de son nouveau produit phare : l’Augment3d qui arrive bientôt sur les consoles lumière du fabricant.

Après avoir fait une forte impression au Prolight+Sound en avril à Francfort puis remporté un Award de l’innovation au PLASA de Londres en Septembre, la nouvelle interface 3D des consoles Eos avec sa réalité augmentée sera présentée aux éclairagistes et techniciens durant la première grosse soirée proposée par l’équipe de ETC France.

Seront aussi présents pour l’occasion le TurboRay qui s’est lui aussi fait remarquer sur les différents salons et sur Internet ainsi que d’autres projecteurs ETC et High End Systems.

Pour demander votre invitation à la soirée spéciale Augment3d, rendez-vous ici : https://forms.gle/h9wsaVXvmYvfruAo9

Pour plus d’informations à propos d’ETC, rendez-vous sur etcconnect.com ■