À quelques semaines du début des JO de Paris, d’autres jeux se sont déroulés à Saint-Denis : les Light Games de ETC France. La marque avait réuni début juillet une cinquantaine de personnes dont 30 athlètes venus en découdre.

Au programme, basket-câble, dressage d’asservis, lancer de couteaux, gym acrobatique de cartons et parcours de flight-case ont permis aux invités de tester leurs limites dans le showroom et le stock de la filiale française du fabricant américain. L’ambiance était décontractée, les invités bien reçus, et les trois vainqueurs gâtés.

ETC a profité de l’occasion pour annoncer sa prochaine grande soirée : l’after-show des JTSE qui aura lieu en fin de première journée de salon, le mercredi 27 novembre.