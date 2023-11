Solid State Logic lancele plug-in G3 MultiBusComp

Le plug-in G3 MultiBusComp améliore le compresseur de bus de la série G en puisant dans l’héritage historique de SSL en matière de technologie de compression. Il ajoute des capacités multibandes et des outils de traitement avancés. Basé sur la série SL 4000 de SSL, le 4K Drive apporte au G3 MultiBusComp les spécificités de saturation renommées et le son caractéristique de la mythique console analogique. Le G3 MultiBusComp est désormais disponible dans plusieurs formats, notamment VST2, VST3, AAX et AU.