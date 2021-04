Solid State Logic rejoint le catalogue Algam Entreprises

Algam Entreprises vient d’annoncer la distribution exclusive en France de la marque anglaise Solid State Logic (SSL). Dans le but de répondre aux attentes croissantes du marché, la société Algam assurera l’accompagnement commercial, le support technique, le SAV, les contrats de maintenance, et les formations.

Depuis le 5 avril 2021, le portefeuille de solutions Broadcast, Live et Studio intègre le catalogue Algam Entreprises tandis que la gamme Audio Creative Products (ACP) est représentée au travers de la division Audia.

Philippe Guerinet, Directeur Commercial International SSL : “Nous étions à la recherche d’une nouvelle structure capable de soutenir la croissance de la gamme ACP tout en poursuivant le succès des consoles grand format de SSL. Nous devions également trouver une solution dans laquelle les clients, qu’ils soient nouveaux ou existants, bénéficieraient de la meilleure assistance possible pour tous nos marchés verticaux. Ce partenariat avec ALGAM, qui possède à la fois les divisions Audia et Algam Entreprises, est une opportunité fantastique.”

Didier Perez, directeur Algam Entreprises : “Nous sommes très fiers de représenter la marque emblématique SSL sur le territoire français. Cet événement s’inscrit dans notre développement des marchés Broadcast, Studio et Live.”

Les marchés adressés :

Studio

SSL ORIGIN

Des consoles de mixage aux processeurs en passant par les plugins, l’offre SSL qui compose la verticale studio est complète. Parmi les dernières nouveautés, on trouve l’ORIGIN : une console 100% analogique dimensionnée aux environnements modernes.

L’ORIGIN puise ses ressources dans les consoles SSL qui ont façonné les productions audio des années 70 et 80. Elle repose sur une conception inline entièrement analogique et dispose de 16 bus, d’égaliseurs issus du module 242 E series et d’un compresseur de bus. Le dernier préamplificateur permet de contrôler la génération d’harmoniques via la fonction PureDrive afin de retrouver des sonorités plus vintage.