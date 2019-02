Solotech annonce l’acquisition de SSE Audio Group, leader des services audio au Royaume-Uni. Avec SSE, elle devient l’une des plus grandes entreprises de technologies audiovisuelles et du divertissement au monde. En plus de bonifier l’offre de services aux clients existants et futurs, ce rachat permettra de générer des opportunités de croissance et des synergies opérationnelles. ■