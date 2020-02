SOLUTION BINAURALE DPA

Dans la course au son immersif, DPA avance son pion avec le casque binaural 4560 Core. Il est composé de deux microphones miniatures omnidirectionnels 4060 Core (très utilisés en cinéma), appariés et montés sur des crochets d’oreille simples à ajuster, à positionner sur l’extérieur du conduit auditif, reprenant ainsi le principe de la tête artificielle. L’ensemble est équipé de mini-connecteurs Microdot pour les enregistreurs professionnels. L’interface MMA-A permet aussi de les utiliser avec un iPhone via l’application du même nom téléchargeable sur l’App Store (pour en savoir plus sur les techniques d’enregistrement binaural, voir le n° 451 de SONO Mag). ■