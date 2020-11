SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES ALCONS

Le système de diffusion Alcons CRMS-SRHV/9040 est basé sur les transducteurs pro-ribbon. Le filtrage passif bidirectionnel est couplé à un haut-parleur de graves/médium de 8” ventilé ainsi qu’à un haut-parleur RBN401. Avec une réponse LF descendant à 58 Hz, le CRMS-SRHV peut être utilisé comme moniteur autonome ou combiné avec un subwoofer ; la section MHF accepte une puissance de crête de 800 W, et offre une plage dynamique de 1:15 avec jusqu’à 90 % de distorsion en moins au-delà de 20 kHz. L’enceinte affiche une réponse linéaire à n’importe quel SPL et chaque système est apparié. Le guide d’ondes rotatif RBN, le boîtier trapézoïdal ainsi que la grille (optionnelle) et un choix de finitions permettent une intégration discrète. ■