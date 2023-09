Solutions TeamConnect Bar

Sennheiser présente ses premiers systèmes de conférence tout-en-un et évolutifs avec caméra intégrée, les solutions TeamConnect (TC) Bar. Conçues pour les salles de réunion et les espaces de collaboration de petite et moyenne taille, elles sont disponibles en deux options : TC Bar S pour les petits espaces et TC Bar M pour les espaces moyens. Elles font la promesse d’avantages tels que l’installation facile, une compatibilité d’intégration, une administration et un contrôle simples, une qualité vidéo élevée, ainsi que la sécurité et la durabilité. La TC Bar S comprend quatre microphones et deux enceintes, tandis que la TC Bar M est équipée de six microphones et quatre enceintes.