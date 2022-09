Solutions universelles USB-C Sommercable

Sous sa marque Cardinal DVM, Sommercable présente un hub compact intégrable 10 G USB 3.2 en module clic pour les cadres de commutateur 45 mm Syswall. Il s’adapte aux cadres encastrés Sysframe45 et aux profilés Systrunk ainsi qu’aux autres unités 45 mm (modules smarthome, etc.). Les quatre couleurs (blanc mat et brillant, gris anthracite et alu argent) garantissent l’intégration la plus discrète dans le mobilier et des panneaux. Quatre connexions pleine bande 10 G sont disponibles et 2 x USB type-A et 2 x USB type-C sur la face avant qui donnent aussi 30 W de puissance aux terminaux connectés. Sur la face arrière se trouvent un port USB type-C et un raccordement pour alimentation. ■