Sommer Cable SC-Elephant

La gaine de la série SC-Elephant de 4,0 mm² a été renforcée, pour plus de robustesse et de résistance aux piétinements. Les câbles restent flexibles et l’enroulement est facile, la surface de gaine est lissée, ce qui facilite le nettoyage. Un câblage spécial des brins assure une transmission sans distorsion. Les diamètres extérieurs des câbles SC-Elephant Robust ont été adaptés aux standards de haut-parleurs (HI-LK008, NL8, NLT8, LKS25), tandis que les conducteurs isolés et numérotés simplifient encore la mise en œuvre. La série est conçue pour une exploitation sur de grandes manifestations. 12 canaux d’amplification peuvent être transmis en une seule fois au système de sonorisation.

