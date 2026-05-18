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Sommer cable SC-Monocat 303

18 Mai 2026 | News Divers

405 sonomag news sommercable S8HF

Il contient trois lignes CAT.7 et trois lignes DMX, réunies dans un seul câble hybride robuste, conçu pour les applications professionnelles quotidiennes dans le domaine du live et des tournées où des solutions compactes, flexibles et performantes sont indispensables. Avec un diamètre extérieur de 18 mm, ce câble reste fin tout en offrant une excellente prise en main. Il est souple, résistant à une utilisation quotidienne en tournée et, grâce à sa gaine en PVC résistante aux UV, il convient aussi bien à une utilisation mobile qu’à des installations permanentes (−20 °C à +75 °C). Des conducteurs en cuivre OFC de haute qualité et un blindage efficace garantissent une transmission stable et fiable du signal.

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