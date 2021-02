SOMMERCABLE CAT.6A 10 GBIT SUPER FLEXIBLE

Avec seulement 6 mm de diamètre extérieur et un rayon de courbure inférieur à 20 mm, le câble patch SC-Mercator Cat 6a highflex dispose d’une gaine robuste en PVC. Sa construction S/FTP comprend une tresse de blindage et feuillard AL/PT autour des quatre paires AWG26/7. La structure générale garantit la conformité de la performance Cat 6a jusqu’à 500 MHz. Le câble existe au mètre ou en cordons de patch C6AFU dotés de connecteurs ultra-compacts RJ45 et de tubes transparents en gaine thermorétractable pour un marquage individuel. La protection de fiches de câble Neutrik Ethercon NE8MX/NE8MX-B peut être ajoutée à tout moment pour constituer un câblage robuste pour la tournée ou l’événementiel. ■